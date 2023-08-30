ГУР про доставку ядерної зброї до Білорусі та можливість її використання

31 серпня 2023, 21:00

Російська федерація вже передала Білорусі перші ядерні боєголовки, це стало відомо "кілька днів тому". Цю інформацію поширив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов під час інтерв'ю для телеканалу 1+1.

За його словами, наявність ядерної зброї на території Білорусі варто розглядати як частину складної "геополітичної гри", яка містить різноманітні аспекти стримування та регулювання міжнародних відносин.

У той же час Буданов висловлює сумнів щодо можливості Білорусі використовувати цю зброю на практиці.

"Були проведені обширні навчання з використанням ядерних імітацій. Я мав можливість прочитати оригінальні документи, де були описані результати таких тренувань. Документи, на жаль, не дуже сприятливі для Білорусі. За даними російського Головного управління №12, яке відповідає за ці засоби, результати навчань з використання ядерних імітацій для системи "Іскандер", які перебувають у незначних кількостях в Білорусі, свідчать про повну неготовність Білорусі до практичного застосування подібного озброєння", – зазначив глава ГУР.

Нагадаємо, що 23 серпня президент Польщі Анджей Дуда заявив про вже фактичний перекид ядерної зброї малої дальності з Росії до сусідньої Білорусі.