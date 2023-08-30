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Суспільна думка
Політика / Влада
31 серпня 2023, 21:00

ГУР про доставку ядерної зброї до Білорусі та можливість її використання

Російська федерація вже передала Білорусі перші ядерні боєголовки, це стало відомо "кілька днів тому". Цю інформацію поширив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов під час інтерв'ю для телеканалу 1+1.

За його словами, наявність ядерної зброї на території Білорусі варто розглядати як частину складної "геополітичної гри", яка містить різноманітні аспекти стримування та регулювання міжнародних відносин.

У той же час Буданов висловлює сумнів щодо можливості Білорусі використовувати цю зброю на практиці.

"Були проведені обширні навчання з використанням ядерних імітацій. Я мав можливість прочитати оригінальні документи, де були описані результати таких тренувань. Документи, на жаль, не дуже сприятливі для Білорусі. За даними російського Головного управління №12, яке відповідає за ці засоби, результати навчань з використання ядерних імітацій для системи "Іскандер", які перебувають у незначних кількостях в Білорусі, свідчать про повну неготовність Білорусі до практичного застосування подібного озброєння", – зазначив глава ГУР.

Нагадаємо, що 23 серпня президент Польщі Анджей Дуда заявив про вже фактичний перекид ядерної зброї малої дальності з Росії до сусідньої Білорусі.

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