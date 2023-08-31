Україна екстрадує з-за кордону військовозобов’язаних, які незаконно виїхали – Арахамія

01 вересня 2023, 17:06

Україна може екстрадувати військовозобов'язаних громадян, які незаконно покинули країну, представивши фальшиві довідки про непридатність до служби, повідомив народний депутат Давид Арахамія під час участі в телемарафоні "Єдині новини".

Цей процес передбачає звернення України до інших країн із проханням про екстрадицію цих осіб.

Арахамія вказав, що спочатку проведуть попередній аналіз, який може зайняти кілька місяців. Якщо буде виявлено, що хтось корумпував посадовців, то відповідно до закону, – будуть нести відповідальність обидві сторони. Правоохоронці будуть працювати над легалізацією доказів і висувати обвинувачення.

"Що буде з людьми, які це робили? Вони будуть нести відповідальність згідно з законами за давання хабаря, за підробку документів, за ухилення від мобілізації", – пояснив Арахамія.

Тож фактично в будь-якій країні світу правоохоронні органи можуть прийти та зробити запити на екстрадицію таких людей, і привезти їх до України, щоб вони понесли відповідальність, – підсумував нардеп.