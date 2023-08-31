Якщо злочин доведуть відповідні органи, то імена ухилянтів будуть оприлюднені - Данілов

01 вересня 2023, 18:16

Секретар РНБО України, Олексій Данілов, оголосив про намір публічно оприлюднити імена осіб, які ухилялися від призову до військової служби та лікарів військово-лікарських комісій (ВЛК), які їм надавали допомогу. Він зазначив це під час ефіру телемарафону у п’ятницю, 1 вересня.

«Річ у тому, що вони не переймались. Майже в 90% випадків був один і той же діагноз. Все це буде підлягати перевірці в законний спосіб. Якщо людина дійсно непридатна – нема чого лякатися. Спокійно буде проведена документація, що ви перебували в стаціонарі, до цього хворіли», – заявив він.

За словами Данілова, факти підробки документів виявляють щодня. Після доведення провини – імена причетних будуть оприлюднені.

"Якщо доведуть відповідні органи, що був скоєний злочин, то всі імена і прізвища цих лікарів обов'язково стануть відомими. І також будуть відомими прізвища тих, хто від них отримав таку "допомогу", - підкреслив Данілов.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський 30 серпня провів засідання Ради національної безпеки і оборони щодо роботи військово-лікарських комісій та результатів їх перевірок по всій країні. На наступний день у Верховній Раді України анонсували намір прийняти закони, спрямовані на реформу ВЛК.