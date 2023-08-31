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Суспільна думка
Події
01 вересня 2023, 20:37

Під Горлівкою в окупантів потужно вибухало, горіло та диміло

Українські військові завдавати удару на склади матеріально-технічного забезпечення і боєприпасів російських агресорів у селищі Доломітне, розташованому поблизу Горлівки. Про це інформує Управління стратегічних комунікацій ЗСУ (Стратком) у своєму повідомленні, оприлюдненому у п'ятницю, 1 вересня.

"Близько 9:00 ЗСУ завдали удару по складах матеріально-технічного забезпечення і боєприпасів окупантів у селищі Доломітне в Донецькій області", – говориться в повідомленні.

Раніше у п’ятницю в Донецьку були зафіксовані вибухи. Місцева "влада" повідомила про вибухи у Київському та Петрівському районах міста і чотирьох поранених осіб.

Варто відзначити, що 30 серпня також були повідомлені про начебто "прильоти" в житловий комплекс Бульвар Сіті та торговельний центр Галактика, які знаходяться в центрі Донецька.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ
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