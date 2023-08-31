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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
01 вересня 2023, 20:51

Зеленський провів засідання Ставки. Головна тема – фронт

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 1 вересня, провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, яке було повністю присвячене ситуації на передовій. Про це повідомив глава держави у соцмережах.

«Сьогоднішня Ставка лише про фронт. Детально – Харківщина, Донбас. Детально – південь: Запоріжжя, лівий берег Херсонщини. Детально – евакуація поранених. Робимо все можливе, щоб дати більше сил нашим воїнам», - написав він.

При цьому Зеленський не уточнив, які саме рішення на Ставці були ухвалені за підсумками доповідей військових командирів та обговорення подальшої стратегії.

Раніше цього ж дня речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов повідомив, що ЗСУ продовжують успішно просуватися на Мелітопольському напрямі, зокрема на ділянці Новоданилівка — Новопрокопівка. Закріплюються на досягнутих рубежах. Також бійці ЗСУ продовжують просуватися на півдні країни під час наступальних операцій.

Президент України
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