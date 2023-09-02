Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стає чемпіонкою світу!

02 вересня 2023, 17:46

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула перемогу на етапі Діамантової ліги у стрибках у висоту, який відбувся в китайському Сямені. Її вражаюча перемога на висоті 2.02 метра виявилась не лише особистим рекордом сезону, але й встановленим кращим результату сезону у світі. Про це повідомив Національний олімпійський комітет.

"Підопічна Тетяни Степанової, вже перебуваючи в лідируючій позиції після подоланої висоти 1.92 метра, – єдина серед усіх учасниць подолала рубіж 1.95 метра. Потім, як вже переможниця, вона вразила глядачів, подолавши висоти 1.98 метра і 2.02 метра, встановивши таким чином кращий результат сезону у світі та особистий рекорд сезону", - вказано у повідомленні НОК.

Перемога на цьому етапі Діамантової ліги гарантує Ярославі Магучіх участь у Суперфіналі змагань, який відбудеться 16-17 вересня у Юджині, США. Там також виступить ще одна українська легкоатлетка, Ірина Геращенко.

Сезон 2023 року видався надзвичайно успішним для української спортсменки. 27 серпня вона вперше у своїй кар'єрі стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту, завоювавши "золото" на Чемпіонаті світу з легкої атлетики у Будапешті, перестрибнувши висоту 2.01 метра.