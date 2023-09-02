Коломойського заарештували на 60 діб з можливістю внесення застави в понад 509 млн гривень

02 вересня 2023, 20:46

Ігор Коломойський прибув до Шевченківського райсуду Києва, де йому обрали запобіжний захід за підозрами в шахрайстві й відмиванні грошей. Олігарх попросив провести засідання у закритому режимі, на що суддя погодився. Про це повідомив кореспондент "Радіо. Свобода" із зали суду.

Коломойському оголосили підозру 2 вересня. Детективи Бюро економічної безпеки проситимуть суд заарештувати олігарха з можливістю вийти під заставу 527 мільйонів гривень.

За версією слідства, Коломойський у 2013-2020 роках «легалізував понад півмільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи інфраструктуру підконтрольних банків».

Щойно суд обрав запобіжний захід Ігорю Коломойському у вигляді триманні під вартою на 2 місяці з альтернативою у вигляді застави в понад 509 млн грн. - Радіо Свобода

Прокурори клопотали про арешт з альтернативою застави у 570 млн грн. Це була б рекордна застава для України, адже найбільшою вважається 523 млн грн застави для Романа Насірова.