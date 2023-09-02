Українки – чемпіонки Світу! Золото України з армреслінгу та жиму лежачи

03 вересня 2023, 17:27

Лілія Занько, представниця Полтавки, здобула перемогу на чемпіонаті світу з армреслінгу, який проходив у місті Алмати. Участь у 44-му чемпіонаті світу принесла їй повний набір нагород. Вона виборола золото, а також срібло та бронзу на праву та ліву руку в категорії ветерани 40+. Про це повідомили у Полтавській ОВА.

Лілія Занько стала чемпіонкою в категорії 80 кг серед дорослих на праву руку. Крім того, їй вдалося отримати ліцензію на участь у Всесвітніх іграх єдиноборств, запланованих на жовтень в Саудівській Аравії.

Ще однією гордістю України стала Ганна Рикун, яка виграла "золото" на чемпіонаті світу з жиму лежачи, що проходив у південноафриканському Сан Сіті. У ваговій категорії до 63 кг вона підняла 110 кг і перемогла серед жінок.