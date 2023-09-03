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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
04 вересня 2023, 13:10

Міністр оборони України подав у відставку

Олексій Резніков, подав заяву про відставку зі своєї посади голові Верховної Ради, Руслану Стефанчуку. Цю новину оголосив сам глава Міністерства оборони на своїй офіційній сторінці Facebook у понеділок, 4 вересня.

Він заявив: "На виконання рішення президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку. До звіту готовий. Тримаймо стрій!"

Нагадаємо, напередодні Зеленський підтвердив звільнення Резнікова з поста міністра оборони та назвав його наступника.

За інформацією, у Верховній Раді планується провести голосування щодо відставки міністра оборони та призначення нового керівника вже на цьому тижні.

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