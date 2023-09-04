Верховна Рада підтримала звільнення Олексія Резнікова

05 вересня 2023, 14:47

Верховна Рада підтримала рішення щодо звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. У засіданні 5 вересня за це рішення проголосували 327 народних депутатів. Про це стало відомо за повідомленням народного депутата Ярослава Железняка.

"Парламент підтримав звільнення Олексія Резнікова з посади Міністра оборони України. ✅ ЗА – 327", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Голосування по фракціях :

Слуга народу - 210

Європейська Солідарність - 24

Батьківщина - 11

Платформа за життя та мир - 20

За майбутнє - 11

Голос - 10

Довіра - 15

Відновлення України - 12

Позафракційні - 14

Зазначимо, що 3 вересня президент Володимир Зеленський підтвердив свій намір відправити Олексія Резнікова у відставку і призначити на посаду міністра оборони голову Фонду Державного майна України Рустема Умєрова.

Відповідно, Олексій Резніков подав заяву про відставку до Верховної Ради 4 вересня. Він очолював Міністерство оборони з 4 листопада 2021 року.