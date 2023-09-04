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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
05 вересня 2023, 14:47

Верховна Рада підтримала звільнення Олексія Резнікова

Верховна Рада підтримала рішення щодо звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. У засіданні 5 вересня за це рішення проголосували 327 народних депутатів. Про це стало відомо за повідомленням народного депутата Ярослава Железняка.

"Парламент підтримав звільнення Олексія Резнікова з посади Міністра оборони України. ✅ ЗА – 327", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Голосування по фракціях:

  • Слуга народу - 210
  • Європейська Солідарність - 24
  • Батьківщина - 11
  • Платформа за життя та мир - 20
  • За майбутнє - 11
  • Голос - 10
  • Довіра - 15
  • Відновлення України - 12
  • Позафракційні - 14

Зазначимо, що 3 вересня президент Володимир Зеленський підтвердив свій намір відправити Олексія Резнікова у відставку і призначити на посаду міністра оборони голову Фонду Державного майна України Рустема Умєрова.

Відповідно, Олексій Резніков подав заяву про відставку до Верховної Ради 4 вересня. Він очолював Міністерство оборони з 4 листопада 2021 року.

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