Верховна Рада підтримала звільнення Олексія Резнікова

Верховна Рада підтримала рішення щодо звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. У засіданні 5 вересня за це рішення проголосували 327 народних депутатів. Про це стало відомо за повідомленням народного депутата Ярослава Железняка.
"Парламент підтримав звільнення Олексія Резнікова з посади Міністра оборони України. ✅ ЗА – 327", - написав він у своєму телеграм-каналі.
Голосування по фракціях:
- Слуга народу - 210
- Європейська Солідарність - 24
- Батьківщина - 11
- Платформа за життя та мир - 20
- За майбутнє - 11
- Голос - 10
- Довіра - 15
- Відновлення України - 12
- Позафракційні - 14
Зазначимо, що 3 вересня президент Володимир Зеленський підтвердив свій намір відправити Олексія Резнікова у відставку і призначити на посаду міністра оборони голову Фонду Державного майна України Рустема Умєрова.
Відповідно, Олексій Резніков подав заяву про відставку до Верховної Ради 4 вересня. Він очолював Міністерство оборони з 4 листопада 2021 року.