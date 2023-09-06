Зеленський привітав зі святом військовослужбовців ГУР, нагородив та подякував за відвагу

07 вересня 2023, 21:18

Президент України Володимир Зеленський, відзначаючи День військової розвідки, провів зустріч з військовослужбовцями Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони. Глава держави вручив військовим державні нагороди, про що повідомила пресслужба президента України.

"Пишаємося кожною вашою операцією, вашим героїзмом, вашим талантом завдавати ворогові саме таких ударів, які його фактично щодня послаблюють! Завдяки вам знаємо, що планує ворог. Ми знаємо його настрої, його слабкі місця. Завдяки вам і всім нашим силам оборони та безпеки українці відчувають, що ми можемо здолати росію у війні і що це буде історичним досягненням сучасних поколінь українців", - підкреслив Зеленський.

Президент висловив подяку військовим розвідникам від себе особисто та від усіх українців за їхню складну, небезпечну та дуже важливу роботу, багато з елементів якої залишаються в таємниці. В цей особливий день він вручив військовослужбовцям ГУР державні нагороди, включаючи орден "Золота Зірка" дружині підполковника Олега Бабія, який був нагороджений званням Героя України посмертно. Під час бою у серпні цього року загинув Бабій, під час якого було знищено 15 військових фсб рф та пошкоджено ворожу техніку.

Глава держави також вручив розвідникам відзнаку президента України "Хрест бойових заслуг", ордени Богдана Хмельницького III ступеня, ордени "За мужність" І та III ступенів, орден княгині Ольги III ступеня, медаль "За військову службу Україні", медаль "За врятоване життя" та погони вищих військових звань.