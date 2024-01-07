Вперше в Україні буде поховано в братській могилі 19 військових

02 травня 2024, 12:48

У Чернівцях 2 травня відбудеться поховання 19 військових у братській могилі, які загинули під час авіанальоту в Людвинівці Київської області у березні 2022 року. Про це повідомила адвокатка сімей загиблих Галина Янко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, ідентифікувати 16 з 19 бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", що базується у Коломиї Івано-Франківської області, вдалося лише після важких зусиль через стан їхніх тіл, сильно пошкоджених після вибуху. ДНК решти бійців встановити не вдалося ні українським, ні закордонним експертам.

Вирішивши поховати їх разом у Чернівцях, рідні врахували, що більшість з них походили з міста та служили в одній бригаді.

📢«За часів Незалежності ніколи Україна не знала такого спільного захоронення військових. Процесуально це було неможливо. Нам допомагали усі правоохоронці прокуратури, поліції, СБУ, судмедексперти, експерти з Гааги, мерія Чернівців. Всі, кого я перелічила, ніколи у своїй практиці не мали такого досвіду, щоб процесуально захоронити останки 19 військових спільно. Але найбільше нам допомагали хлопці на небесах. Якби ви знали, що ми разом з батьками та рідними пройшли… і точно батьківські молитви, і бажання хлопців бути знайденими та знайти вічний спокій допомогли нам», - написала Галина Янко.

Загиблі військові, чиї особи були встановлені, вже отримали нагороди від президента, а інші будуть відзначені незабаром, вважає адвокатка.

📅Нагадаємо, що в Луцьку Волинської області стався скандал під час прощання із загиблим 42-річним військовослужбовцем Андрієм Коробком. Родичі бійця виявили сліди побиття на тілі військового, який помер нібито від інфаркту. У результаті викликали поліцію, а жалобну церемонію було скасовано.