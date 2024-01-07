Поліція США застрелила підлітка, який прийшов до школи зі зброєю

02 травня 2024, 12:22

Поліція штату Вісконсин застрелила учня, який, за словами чиновників, прибув до місцевої середньої школи зі зброєю. За даними The Guardian, учень не зміг потрапити до будівлі школи, але як запобіжний захід – весь район було перекрито вранці середи, 1 травня.

Представники влади підтвердили, що учень був неповнолітнім, але не уточнили жодних інших деталей про нього або тип вогнепальної зброї, яку він мав. Також немає інформації, чи стріляв хлопець у поліцейських.

📢«Такий інцидент – кошмар для будь-якого батька. Надійшло повідомлення про те, що в школі є зброя, і правоохоронці відреагували. Це за своєю суттю небезпечна ситуація», – зазначив генеральний прокурор штату Вісконсин Джош Каул під час пресконференції.

Середня школа, де сталася подія, не проводить уроків у день інциденту. Вона відкрита як центр для персоналу та учнів, які потребують підтримки та допомоги. Навчання в школі планується відновити в п'ятницю.

📅Нагадаємо, що у грудні 2023 року у Брянську (на росії) учениця 8 класу принесла зброю до школи та влаштувала стрілянину, в результаті чого загинула одна людина, а ще 5 отримали поранення. Після цього дівчина покінчила життя самогубством.