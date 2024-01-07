Російські загарбники закріпилися в Очеретиному – ЗСУ

02 травня 2024, 13:07

Російським військам вдалося прорватися та закріпити свої позиції в селищі Очеретине в Покровському районі Донецької області. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) Хортиця підполковник Назар Волошин у коментарі для Інтерфакс-Україна у четвер, 2 травня.

📢«Щодо Очеретиного. Ворог прорвався і закріпився в цьому населеному пункті. Частина, в якій перебуває противник, перебуває під нашим вогневим контролем. Вживаються заходи, щоб його вибити звідти. Також там тривають важкі бої, проте ситуація під контролем підрозділів ЗСУ», – пояснив Волошин.

Він також наголосив, що ЗСУ роблять усе можливе для стабілізації обстановки на цьому напрямку та повернення під контроль Очеретиного, вводячи додаткові сили та засоби резерву.

Найскладніша ситуація зафіксована на Покровському та Курахівському напрямках, де ворог залучив до чотирьох бригад й намагається просунутися на захід від Авдіївки та Мар'їнки, – прагне прорватися до Покровська та Курахового.

📢«На цих напрямках противник досяг певних тактичних успіхів, але оперативної переваги отримати він не зміг. Для посилення оборони на цих напрямках, заміни підрозділів, які зазнали втрат, із нашого боку здійснюється переміщення бригад, які відновили свою боєздатність», – підкреслив речник.

📅Нагадаємо, тиждень тому росіяни вже прорвалися в Очеретине на північний захід від Авдіївки. Це загрожує обвалом всієї оборонної лінії на Покровському напрямку, створення якої українське командування було змушене розпочати після виходу з Авдіївки.