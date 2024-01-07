 Склад «Нової пошти» в Одесі після російського ракетного удару. Фото. Ірта-Fax
Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Цитата дня
Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
02 травня 2024, 13:42

Склад «Нової пошти» в Одесі після російського ракетного удару. Фото

У ніч проти четверга російські загарбники атакували сортувальне депо та відділення «Нової пошти» в Одесі. Пресслужба компанії опублікувала фото з місця удару 2 травня.

📢«Внаслідок нічного удару по депо та відділенню Нової пошти в Одесі було знищено 904 відправлення вартістю 3 млн грн. Цю вартість Нова пошта повністю компенсує клієнтам, не дивлячись на форс-мажорні обставини, які призвели до їх знищення. Ми вже зв’язуємось з клієнтами. Загальна вага знищених посилок та вантажів – понад 15 тонн», – повідомили у компанії.

Крім того, наголосили, що відправлення, які під час удару перебували у дорозі, були переадресовані, і клієнти можуть отримати їх у відділенні №3 Одеси.

Зазначимо, що проросійські пабліки активно розповсюджують фейкову інформацію про наявність складу боєприпасів і військової техніки на атакованій локації «Нової пошти» в Одесі. Проте на опублікованих знімках цього не підтверджено.

📅Нагадаємо, що в ніч на четвер росія атакувала Одесу ракетами. Постраждало 14 людей, одного чоловіка госпіталізовано у стані середньої ступеню важкості в лікарню. Пізніше стало відомо, що одна з ракет влучила у склад сортувального термінала «Нової пошти».

Irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: