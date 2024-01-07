 Силами ППО знищено ракету та чотири російські БпЛА. Ірта-Fax
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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
02 травня 2024, 16:34

Силами ППО знищено ракету та чотири російські БпЛА

На півдні України за минулу добу вдалося відбити кілька повітряних атак противника. За повідомленням від Повітряних Сил ЗСУ від четверга, 2 травня, протиповітряна оборона виявила та знищила кілька ворожих цілей.

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У середу, 1 травня, була збита керована авіаційна ракета Х-59/Х-69 на Миколаївщині, а також два ударні безпілотники типу «Shahed-136/131» та розвідувальний БпЛА «Орлан-10» на Одещині.

Додатково, вранці 2 травня, на Миколаївщині було знищено ще один розвідувальний БпЛА рашистів «Орлан-10».

📅Нагадаємо, що раніше головне управління розвідки Міноборони України повідомило про успішне знищення новітньої російської антидронової РЛС «Рєпєйнік».

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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