Ситуація щодо російського вторгнення на 02.05.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.05.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 02.05.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 470870 (+1030) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 7332 (+20) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 14096 (+29) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 12044 (+20) од;
- РСЗВ / MLRS – 1053 (+0) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 784 (+4) од;
- літаків / aircraft – 348 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 9561 (+23);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2126 (+0);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 26 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 16224 (+49) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1988 (+8).
Дані уточнюються / Data are being updated.
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