У Дергачах постраждало вісім дітей, росіяни знову б’ють КАБами – ОВА

02 травня 2024, 18:03

За даними голови Харківської обласної військової адміністрації, Олега Синєгубова, місто Дергачі під Харковом опинилось під російським авіаційним обстрілом з використанням керованих авіабомб (КАБи). Унаслідок чергової ворожої атаки, дев'ять мирних мешканців, серед них семеро дітей, отримали поранення.

За його словами, російські загарбники знову вдарили по цивільній інфраструктурі у Дергачах Харківського району.

📢«Станом на зараз внаслідок ворожих ударів КАБами по Дергачах семеро людей отримали поранення, шість із них – діти», – написав посадовець.

Двоє дітей зазнали легких поранень кінцівок, четверо – поранень середньої тяжкості. Усі поранені госпіталізовані, а 75-річному чоловіку надали допомогу на місці.

📢«Кількість постраждалих дітей збільшилась до 8: в одного з хлопчиків гостра реакція на стрес, в іншого — легкі ушкодження», – надав оновлену інформацію очільник ОВА,

Це не перший випадок, коли російська армія атакує місто Дергачі. Тиждень тому також було зафіксовано російську атаку авіаційними бомбами, в результаті якого постраждали четверо людей, у тому числі двоє дітей.

Крім того, російські війська вдарили по місту Балаклія в Ізюмському районі Харківщини, що призвело до поранень семи осіб.