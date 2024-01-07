До 9 та 8 років за ґратами засуджено колаборанток, які обіймають «начальницькі посади» в окупаційній адміністрації на Луганщині

02 травня 2024, 13:26

За матеріалами СБУ заочні вироки отримали дві ворожі поплічниці, які працюють в рашистській «адміністрації» у Новопскові на Луганщині.

Встановлено, що колишня юристка медичного об’єднання та експрацівниця земельного відділу Новопсковської сільради у 2022 році залишились на тимчасово окупованій території та почали співпрацювати з ворогом. Обидві зловмисниці отримали керівні крісла у так зв. «адміністрації Новопсковського району лнр».

Перша очолила окупаційний «відділ освіти», друга – «відділ життєзабезпечення с. Осинове».

Наразі обидві колаборантки продовжують працювати в незаконному органі влади, допомагаючи ворогу зміцнювати створену ним «владну вертикаль».

Суд визнав їх винними в колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України) та засудив до 9 та 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відбування покарання рахуватиметься з дня їх затримання. Наразі вони перебувають у розшуку.

Досудове розслідування проводили слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.