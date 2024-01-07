Нардепа підозрюють у незаконному збагаченні на 11 млн гривень – НАБУ

02 травня 2024, 14:59

Національне антикорупційне бюро оголосило про підозру чинному народному депутату у справі про незаконне збагачення на 11 мільйонів гривень. Ця інформація була оприлюднена у четвер, 2 травня.

Відповідно до слідства, за період з 2020 по 2021 роки депутат набув активи загальною вартістю на суму 25 мільйонів гривень, хоча його офіційний дохід та заощадження, разом із дружиною, склали лише 14 мільйонів гривень. Це включає три земельні ділянки на Київщині, п'ять квартир у столиці, два нежитлові приміщення, а також автомобілі Tesla та Mercedes-Benz.

Різницю між вартістю придбаного майна та фінансами депутата оцінили в 11 мільйонів гривень. Аби приховати наявність майна, нардеп зареєстрував його частину на родичів, зберігаючи за собою повний контроль над ним.

Підозрюваному пред'явлено обвинувачення за статтею про незаконне збагачення (ст. 368-5 КК України).

Наголошується, що викриття цього злочину стало можливим після розслідування журналістів, включаючи команду Bihus.Info, та за допомогою Національного агентства з питань запобігання корупції.

У повідомленні не наводиться ім'я депутата, але за даними Української правди, мова йде про представника від Слуги народу Андрія Клочка.

Нагадаємо, що міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського також підозрюють у незаконному заволодінні державною землею на суму сотень мільйонів гривень. Він написав заяву у відставку.