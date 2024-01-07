Відправлення військ Франції до України може відбутись, якщо росіяни прорвуть лінію фронту

02 травня 2024, 17:39

Президент Франції, Емманюель Макрон, підтвердив свою позицію стосовно можливості введення західних військ до України, яку він вже висловлював раніше та яку вважає правильною. У своєму інтерв'ю для The Economist він зазначив, що у випадку прориву лінії фронту росіянами та по запиту України це питання варто буде негайно розглянути.

На питання журналіста про те, чи президент Франції й надалі тримається своїх слів про можливість введення військ союзників в Україну, Макрон відповів ствердно:

📢«Як я і сказав, я нічого не виключаю, тому що ми маємо справу з тим, хто нічого не виключає. Ми, безсумнівно, проявили надмірну нерішучість, окреслюючи межі нашої реакції тому, у кого вже немає "червоних ліній" і хто є агресором», – зазначив Макрон.

Президент Франції також зауважив, що ненадання супротивнику повного розуміння, яких дій можна очікувати або точно не варто очікувати, – також можна вважати інструментом стримування.

Франція у нещодавній історії мала досвід військових операцій, зокрема в Африці для протидії тероризму із згоди відповідних суверенних держав.

📢«Якби росіяни прорвали фронт і якби було прохання України – а зараз це не так – ми б легітимно поставили собі таке запитання. Тож я думаю, що виключати такий сценарій – це б означало, що ми не вивчили уроки останніх двох років», – сказав Макрон.

📅Нагадаємо, що в березні президент Франції в черговий раз зазначив, що не виключає можливого введення військ в Україну. Проте французький лідер сказав в розмові з журналістом TF 1 Info, що «не впевнений» у тому, що це знадобиться.