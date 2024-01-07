 Відправлення військ Франції до України може відбутись, якщо росіяни прорвуть лінію фронту. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Політика
02 травня 2024, 17:39

Відправлення військ Франції до України може відбутись, якщо росіяни прорвуть лінію фронту

Президент Франції, Емманюель Макрон, підтвердив свою позицію стосовно можливості введення західних військ до України, яку він вже висловлював раніше та яку вважає правильною. У своєму інтерв'ю для The Economist він зазначив, що у випадку прориву лінії фронту росіянами та по запиту України це питання варто буде негайно розглянути.

На питання журналіста про те, чи президент Франції й надалі тримається своїх слів про можливість введення військ союзників в Україну, Макрон відповів ствердно:

📢«Як я і сказав, я нічого не виключаю, тому що ми маємо справу з тим, хто нічого не виключає. Ми, безсумнівно, проявили надмірну нерішучість, окреслюючи межі нашої реакції тому, у кого вже немає "червоних ліній" і хто є агресором», – зазначив Макрон.

Президент Франції також зауважив, що ненадання супротивнику повного розуміння, яких дій можна очікувати або точно не варто очікувати, – також можна вважати інструментом стримування.

Франція у нещодавній історії мала досвід військових операцій, зокрема в Африці для протидії тероризму із згоди відповідних суверенних держав.

📢«Якби росіяни прорвали фронт і якби було прохання України – а зараз це не так – ми б легітимно поставили собі таке запитання. Тож я думаю, що виключати такий сценарій – це б означало, що ми не вивчили уроки останніх двох років», – сказав Макрон.

📅Нагадаємо, що в березні президент Франції в черговий раз зазначив, що не виключає можливого введення військ в Україну. Проте французький лідер сказав в розмові з журналістом TF 1 Info, що «не впевнений» у тому, що це знадобиться.

Джерело: "The Economist"
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