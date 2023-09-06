Зеленський представив нового міністра оборони України

07 вересня 2023, 13:20

Президент України Володимир Зеленський представив нового голову Міністерства оборони, Рустема Умєрова. Про це він повідомив у своєму Facebook в четвер, 7 вересня.

Зеленський висловив необхідність в нової субʼєктності Міністерства оборони, оскільки воно відповідає за координацію всього сектору оборони. Важливим пріоритетом залишається дбайливе ставлення до українських військових.

"Якщо для блага та міцності воїна потрібні зміни в діяльності сил оборони, значить, такі зміни повинні бути миттєвими. Це стосується всього, від бюрократичних процедур, які забирають час та енергію воїнів, до забезпечення наших воїнів. Усе, що може бути оцифроване, має бути оцифроване. Кожна бюрократична процедура, яка може бути скасована, має бути скасована", – заявив президент.

Зеленський звернув увагу на потребі нової філософії ставлення до українських воїнів і підкреслив, що їхній час і сили — це цінність для держави.

Він також відзначив, що Сили оборони України мають найбільший у світі досвід успішного захисту в сучасних конфліктах.

"Усе, що дає такий захист, має працювати на кожного українського воїна, на нашу державу загалом і на безпеку наших партнерів. Цим потрібно займатися. Цілеспрямовано. Це стосується всього, від тренування воїнів до медичного забезпечення бригад, від забезпечення бою до комунікації з рідними наших воїнів", – зазначив Зеленський.

Найважливіше, за його словами, — це підвищення рівня довіри.

"Довіри до рішень, які ухвалюються, довіри до закупівель, які проводяться, довіри до постачання, яке заплановане та здійснюється, і довіри до комунікації між підрозділами та необхідними їм ланками системи оборони України. Упевнений, що Рустем Умєров здатен це забезпечити", – резюмував глава держави.