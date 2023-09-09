Партизани підірвали авто росіян з бюлетенями для псевдовиборів у Новій Каховці

09 вересня 2023, 20:54

Українські партизани успішно влаштували диверсію в Новій Каховці, що призвела до підриву автомобіля, який використовували російські окупанти для перевезення та охорони "бюлетенів" на окупованих територіях. Інцидент був офіційно повідомлений Центром національного спротиву.

«Українському підпіллю у Новій Каховці вдалося провести успішну диверсію проти окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях. Підпілля підірвало автомобіль окупантів, який використовувався для пересування, охорони "бюлетенів" та "виборчих дільниць", під час так званих виборів, влаштованих кремлем на ТОТ. Внаслідок підриву авто – одного російського військового було ліквідовано, ще двоє отримали поранення», - розповіли у Центрі.

Раніше активісти опору розповідали про "псевдовибори", які проводили російські окупанти на тимчасово окупованих територіях. Під прикриттям цих "виборів" вони намагалися придушити український опір і зміцнити свій контроль.