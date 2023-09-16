Українська збірна завершила свій виступ на Іграх нескорених-2023. Рекордна кількість нагород

17 вересня 2023, 21:25

Українська збірна завершила свій виступ на Іграх нескорених-2023, які відбулися у місті Дюссельдорф, Німеччина. Цей раз команда складалася з найбільшої кількості спортсменів у своїй історії - 25 учасників, серед яких були військові та ветерани Збройних Сил України, Нацгвардії, Національної поліції та добровольчих батальйонів.

Українська команда брала участь в дев'яти різних видах спорту, включаючи легку атлетику, паверліфтинг, веслування на тренажерах, плавання, стрільбу з лука, велоспорт, волейбол сидячи, баскетбол на візках та настільний теніс. Також на цих іграх вперше був представлений регбі на візках, у якому виступали українські учасники у збірній разом з воїнами різних країн.

Попри те, що основною метою Ігор нескорених є реабілітація поранених військових та ветеранів, за результатами змагань були розіграні нагороди за найкращі результати в різних категоріях, залежно від характеру поранень чи травм. На цьому турнірі команда України завоювала 34 медалі: 🥇12 золотих, 🥈14 срібних та 🥉8 бронзових.

💪"Синьо-жовті" здобули першість у шести видах спорту, включаючи веслування на тренажерах (11 медалей: 4 золоті + 7 срібних), плавання (9 медалей: 3 золоті + 3 срібні + 3 бронзові) та стрільбу з лука (5 медалей: 3 золоті + 0 срібних + 2 бронзові).