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Суспільна думка
Політика
22 вересня 2023, 18:10

Байден повідомив Зеленського, що США передадуть Україні партію ракет ATACMS — NBC News

Президент Джо Байден повідомив своєму українському колезі Володимиру Зеленському, що Сполучені Штати нададуть невелику кількість далекобійних ракет ATACMS для паритету в війни з росією, про це повідомили три посадовці США та один конгресмен, які ознайомлені з цією угодою, NBC News повідомило у п'ятницю.

Посадовцям в Штатах не було надано дозволу на громадську заяву, тому вони не повідомили, коли будуть доставлені ракети або коли буде зроблено публічне офіційне оголошення.

Нагадаємо, що протягом останніх місяців Україна просила про систему тактичних ракет армії, відому як ATACMS, яка дала б Києву можливість уражати цілі на великій відстані, наносячи ураження по лінії постачання, залізниці та пункти керування за лінією фронту російських військ.

Конгресмен зазначив, що досі ведеться дискусія щодо типу ракети, яка буде відправлена, та кількості, яка буде доставлена до України. Він додав, що країни Східної Європи вже передали Україні значні частини своїх арсеналів зброї.

Джерело: "NBC News"
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