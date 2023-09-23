Збірна України виграла чемпіонат світу з ловлі коропа

24 вересня 2023, 13:55

У місті Шомар, Франція, на озері Lac de Panneciere завершилося 23-й чемпіонат світу з карпфішингу — виду спортивної риболовлі, спрямованої на ловлю коропа. Українська збірна з вражаючими досягненнями виборола 🥇перше місце і здобула звання 🏆чемпіона світу. Про це повідомили на офіційній сторінці Трофейне озеро "Кричевичі" у Facebook.

У змаганнях, які тривали три дні, збірна України з 12 пенальті зловила 954.080 г риби. Друге місце посіла збірна Франції — з 13 пенальті (1,051.130 г). Третьою стала команда Чехії з 23 пенальті (558).

📅 Це вже не перший успіх української риболовної збірної цього року. У березні Естонія приймала XIX Чемпіонат світу з ловлі риби під льодом. Україна не лише виборола перше та третє місця у загальному особистому заліку, але й завоювала золото в командному заліку.