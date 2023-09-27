Під російський обстріл потрапив Авдіївський коксохім, виникла пожежа

28 вересня 2023, 18:55

Російська авіація вдарила по Авдіївському коксохімічному заводу, що призвело до виникнення великої пожежі. Про це повідомив народний депутат Муса Магомедов у своєму Telegram-каналі, який раніше обіймав посаду гендиректора цього підприємства.

«"Миротворці"… продовжують знищувати промисловість Донбасу. Щойно ці потвори авіабомбами завдали удару по АКХЗ, горять скрубера цеху уловлювання"», – поділився Магомедов, та опублікував відео, зняте на місці подій.

Магомедов також припустив, що російські окупанти аргументують свій напад тим, що вони знов б’ють по «боєкомплектам», які, за його словами, ніколи не знаходилися на території заводу.

📢З іншого боку, начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш зазначив, що в результаті удару було випущено дві ракети, одна з яких вдарила по складу нафталіну на заводі. Наразі горять його залишки. За його даними, ця російська атака не призвела до постраждалих серед населення.