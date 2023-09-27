Херсон під російським обстрілом: поранено працівників КП

29 вересня 2023, 13:05

Сьогодні вранці, 29 вересня, центр Херсона потрапив під обстріл з боку російських військ, внаслідок чого двоє працівників міського комунального підприємства отримали поранення. Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Він уточнив, що потерпілі працювали в КП "Парки Херсону" і займались прибиранням території. Також в результаті обстрілу пошкоджено сміттєвоз.

💥За інформацією регіональної прокуратури, атака сталася близько 8:30.

"За попередніми даними, двоє працівників комунального підприємства отримали важкі поранення, їх госпіталізовано. Пошкоджено житлові будинки, автівки та іншу цивільну інфраструктуру", - повідомили у відомстві.

❗ Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

❗ Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією держави-агресора.