Спецоперація СБУ: пошкоджено важливу підстанцію у курській області – ЗМІ

29 вересня 2023, 14:13

Атака безпілотників на підстанцію в курській області на росії визначена як спецоперація Служби безпеки України, повідомило Суспільне 29 вересня, посилаючись на власні джерела.

❗ Зазначається, що цей об'єкт був підключений до важливих військових об'єктів рф.

«Завдяки черговій спецоперації Служби безпеки окупанти починають розуміти, що блекаут — не просто іноземне слово, а реальність, яка уже стоїть у них на порозі. Якщо рф і далі буде обстрілювати наші об’єкти інфраструктури, отримає у відповідь ще більше "бавовни"», - відзначив співрозмовник.

🎞Момент попадання дронів у підстанцію зафіксовано на відео.

📅Раніше губернатор курської області роман старовойт повідомив, що регіон став жертвою масованої атаки "українських БпЛА", один з яких скинув вибухівку на підстанцію у біловському районі, призвівши до знеструмлення п'яти населених пунктів.