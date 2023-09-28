До Паралімпіади-2024 у Парижі допустили росіян під нейтральним прапором

29 вересня 2023, 21:23

Російські спортсмени отримали можливість взяти участь у Паралімпійських іграх-2024 у Парижі під нейтральним прапором. Цю інформацію 29 вересня оголосив Міжнародний паралімпійський комітет після проведення Генасамблеї в Бахрейні.

За часткове відсторонення Паралімпійського комітету росії проголосували 90 делегатів, проти висловилися 56 делегатів, і ще шість утрималися від голосування. Попереднє голосування показало, що 74 члени Міжнародного паралімпійського комітету висловилися проти повної заборони російським спортсменам участі в Паралімпіаді-2024, тоді як 65 делегатів підтримали повну заборону, а 13 утрималися.

Відзначаючи порушення Паралімпійським комітетом росії його конституційних зобов'язань, Міжнародний паралімпійський комітет вказав на необхідність просувати паралімпійський спорт "без дискримінації з політичних причин", але водночас посилається на свою власну Конституцію.

Пізніше у пʼятницю Міжнародний паралімпійський комітет ухвалить рішення щодо Білорусі. Засідання Міжнародного олімпійського комітету пройде у Мумбаї 15-17 жовтня. На ньому розглядатиметься ймовірна участь російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

📅Зазначимо, що через повномасштабне вторгнення росії в Україну російські та білоруські спортсмени залишилися поза участю у Паралімпійських іграх-2022 в Пекіні.