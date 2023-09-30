В Івано-Франківській області велика пожежа після вибуху

30 вересня 2023, 18:18

В Івано-Франківській області зафіксовано сильний вибух поблизу села Стримба Надвірнянської громади. Місцевий Telegram-канал Івано-Франківськ 24/7 повідомив, що над селом піднявся густий чорний дим у суботу, 30 вересня.

Початково свідки повідомили про вибух газопроводу, але пізніше з'явилася інформація, що вибух стався через щось, "пов'язане з нафтою".

📢 Прессекретарка ДСНС Світлана Водолага зазначила, що на місце події вирушили рятувальники.

◾Під Івано-Франківськом 17:00 поблизу с. Стримба Надвірнянського району, стався порив нафтопроводу з послідуючим розлиттям нафтопродуктів, — ДСНС.

◾ Розлив стався на площі 100 м кв. та відбувається горіння, з розповсюдженням вогню на приватний будинок.

◾ За попередньою інформацією, 3 людини постраждали, — ДСНС

◾ На 18:20 відомо про 5 постраждалих на Франківщині через вибух на газопроводі. Серед них 2 дітей.

📅Важливо відзначити, що 26 вересня у Лубенському районі Полтавської області стався вибух місцевого газопроводу, при цьому обійшлося без жертв та поранених.