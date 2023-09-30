Боррель прибув з неанонсованим візитом до Одеси

30 вересня 2023, 18:36

ЄС висловлює свою підтримку Україні в контексті останніх подій, і в цьому ключі відбувся неанонсований візит високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля до Одеси, про що дипломат повідомив у своєму Twitter-акаунті у суботу, 30 вересня.

«Одеса – прекрасне історичне місто. Вона має бути в заголовках новин завдяки своїй яскравій культурі та духу. Замість цього вона потрапляє в новини як частий об'єкт війни путіна. ЄС підтримує відновлення об'єктів, які зазнали варварського руйнування з боку росії», – підкреслив Боррель.

📢 Відзначивши річницю незаконної анексії росією частин українських областей, Боррель заявив: «Україна має повне право захистити себе від російської агресії та повернути повний контроль над своєю територією. ЄС підтримує Україну доти, доки це необхідно».

📅 Нагадаємо, останнім часом Одеса стала об'єктом невпинних атак росіян, що призвели до серйозного руйнування місцевої інфраструктури. Так, на поточному тижні від чергового удару в Одесі було пошкоджено морвокзал, а в будівлі привокзального готелю, яка наразі не функціонує, спалахнула пожежа. Також було зруйновано зерносховища.