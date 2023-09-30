Обвал Дегтярівського мосту на Шулявці прокоментували в КМДА

30 вересня 2023, 20:14

Київська міська державна адміністрація підтвердила обвал Дегтярівського мосту на Шулявці під час ремонту, про що повідомили столичні телеграм-канали. У відомстві зазначили, що інцидент стався під час реконструкції шляхопроводу, і на щастя, жертв та постраждалих немає.

«На вул. Олександр Довженка під час робіт з реконструкції Дегтярівського шляхопроводу сталася надзвичайна ситуація — під час монтажу стався обвал балок. Причини з'ясовують фахівці, які вже на місці. Також на місці події вже працюють аварійно-рятувальні служби. За попередньою інформацією жертв та постраждалих немає», — повідомили у Telegram-каналі КМДА.

📢Пізніше у відомстві пояснили, що під час монтажу впала сьома балка, яка зачепила вже змонтовані конструкції, і впали інші шість балок. Відповідальність за проведення робіт несе підрядник, і рух транспорту на даній ділянці планують відновити до 2 жовтня о 05:00.

📢 Київська міська військова адміністрація повідомила, що на місці працює Шевченківське управління поліції.

🎞Фото та відео обвалу Дегтярівського мосту опублікували телеграм-канали. Роботи з реконструкції мосту триватимуть до 30 листопада, а сам міст, який був зведений у 1965 році та перебував в аварійному стані, планують розширити та облаштувати тротуари та велосипедні доріжки.