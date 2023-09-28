Зеленський повідомив про створення альянсу оборонних індустрій. 13 світових компаній вже долучились

30 вересня 2023, 13:53

Президент Володимир Зеленський анонсував створення альянсу оборонних індустрій, до якого можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки із різних куточків світу. Перші 13 компаній вже приєдналися до цієї ініціативи, яка була оголошена під час Форуму оборонних індустрій.

«Зараз на десятиліття вперед визначається, якими будуть найпотужніші оборонно-промислові комплекси, якими є їх пріоритети та що буде стандартом оборони. Саме в Україні це визначається. На першому Міжнародному форумі оборонних індустрій ми створили Альянс оборонних індустрій. Виробники зброї та військової техніки з усього світу можуть приєднатися до базової декларації та продемонструвати, що вони готові разом з Україною будувати арсенал вільного світу. Ми — сильна нація. Ми сміливий народ. Ми є державою, яка має глобальне значення. Ми обов'язково переможемо. І ми створимо такий оборонний потенціал для України, а отже, для всього вільного світу, який буде відображенням нашої сили», - наголосив президент під час заходу.

Україна вже розробила базову декларацію для альянсу, і до неї можуть приєднатися виробники із всього світу, які підтримують ідею "реального захисту від агресій у ризикованих умовах сучасності".

✅Зеленський зазначив, що 13 видатних компаній вже підписали цю декларацію та готові спільно з Україною будувати новий арсенал для вільного світу.

Важливою ініціативою також є створення спеціального економічного режиму для оборонно-промислового комплексу України. Президент вірить, що це дозволить кожній компанії, яка співпрацює в галузі оборони, реалізувати свій потенціал та забезпечить ефективні умови для тих, хто прагне вступити в український оборонний сектор.

📢Форум оборонних індустрій, який проходить 30 вересня в Україні, зібрав учасників із різних країн та є платформою для обговорення досягнень та перспектив оборонно-промислового комплексу.

Участь у Форумі взяли не лише представники України, але й керівники оборонних компаній з інших держав, зокрема генсек НАТО Єнс Столтенберг та міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.