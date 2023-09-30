Під російським обстрілом навчальні заклади у Херсоні

30 вересня 2023, 16:33

У суботу, 30 вересня, Херсон знов потрапив під обстріл з боку російських військ, в результаті чого постраждали будівлі місцевої гімназії. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації, Олександр Прокудін.

📢 За його словами, внаслідок російської атаки постраждали приміщення старшої та початкової школи.

«Пошкоджені вікна, стіни, стеля та цілі навчальні класи місцевої гімназії. Завдяки оперативній реакції, вдалося уникнути жертв серед наших співгромадян», - наголосив Прокудін.

«Окупанти обстріляли Козацьке. До лікарні звернувся 48-річний чоловік. Медики зафіксували мінно-вибухову травму та поранення лівої кисті», - йдеться у повідомленні Херсонської ОДА.

📅 Нагадаємо, вночі росіяни здійснили ракетні удари по Матвіївській ОТГ та запуск 40 "шахідів". Силами ППО біло знищення 30 ворожих ударних дронів.

💥 Відзначається, що ворожі обстріли призвели до пожежі в Калинівській громаді на Вінниччині через влучання в інфраструктуру.