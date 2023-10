Сьогодні, 1 жовтня, відзначається День захисників і захисниць України

01 жовтня 2023, 13:09

У своєму відеозверненні з нагоди Дня захисників і захисниць України, який з цього року відзначається 1 жовтня, Президент України Володимир Зеленський висловив подяку всім, хто взявся захищати нашу рідну землю. Про це повідомила пресслужба президента України.

Він підкреслив, що серед цих захисників – не лише досвідчені професійні військові, а й молоді хлопці та дівчата, які пішли на фронт просто зі студентської лави.

«Важкі часи зробили нас сильними. А сильні наближають переможні часи. Крок за кроком. Сьогодні, завтра, щодня, щохвилини. Ні планово, ні аварійно ніхто не має й не зможе «відключити» нашу стійкість, витримку, міцність, відвагу. Вони не мають терміну дії, кінцевої дати чи крайньої точки, після якої ми припинили б спротив і боротьбу, окрім однієї — нашої перемоги. Щоденно наближаючи її, ми кажемо: "Будемо боротися стільки, скільки буде потрібно!" Ми робили це в перші хвилини 24 лютого, робимо всі ці 585 днів і будемо робити це надалі», - сказав президент.

🕘Також о 9:00 була оголошена всеукраїнська хвилина мовчання для вшанування пам’яті загиблих Героїв.

📅 Нагадаємо, в Україні офіційно змінилися дати Різдва та ще кількох свят. Президент закріпив святкування Різдва 25 грудня, Дня захисників 1 жовтня та Дня державності 15 липня.

Tough times have made us strong. And the strong bring the times of victory closer. Step by step. Today, tomorrow, every day, every minute.

No one should or will be able to "turn off" our resilience, endurance, grit, and fortitude. Neither on a regular nor an emergency basis. None of them have an "expiration date" an "end date", or a final point after which we would stop resisting and fighting. There is only one such point: our victory. As we bring it closer every day, we say, "We will fight for as long as it takes”.

We were doing it in the first minutes of February 24th; we have been doing it for all these 585 days, and we will keep doing it.

Glory to all those who are fighting and defending the homeland! Glory to our defenders! Glory to the Ukrainian people