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Суспільна думка
Влада
01 жовтня 2023, 13:27

Валерій Залужний привітав захисників і захисниць зі святом

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав захисників та захисниць України зі святом.

❗ У своєму зверненні він висловив повагу та вдячність кожному, хто стоїть на захисті рідної землі, а також впевненість у майбутній перемозі над ворогом.

"Сьогодні та повсякчас дякую всім, хто стоїть на захисті нашої країни, дає гідну відсіч окупантам та наближає Перемогу. Слава Україні! Слава захисникам і захисницям!" - сказав головнокомандувач в урочистому зверненні.

📅Нагадаємо, що нещодавно в Україні відбулися офіційні зміни у датах святкування Різдва та кількох інших свят. Президент встановив нові дати для Різдва - 25 грудня, Дня захисників - 1 жовтня, та Дня державності - 15 липня.

Джерело: "Головнокомандувач ЗСУ"
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