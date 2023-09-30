Валерій Залужний привітав захисників і захисниць зі святом

01 жовтня 2023, 13:27

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав захисників та захисниць України зі святом.

❗ У своєму зверненні він висловив повагу та вдячність кожному, хто стоїть на захисті рідної землі, а також впевненість у майбутній перемозі над ворогом.

"Сьогодні та повсякчас дякую всім, хто стоїть на захисті нашої країни, дає гідну відсіч окупантам та наближає Перемогу. Слава Україні! Слава захисникам і захисницям!" - сказав головнокомандувач в урочистому зверненні.

📅Нагадаємо, що нещодавно в Україні відбулися офіційні зміни у датах святкування Різдва та кількох інших свят. Президент встановив нові дати для Різдва - 25 грудня, Дня захисників - 1 жовтня, та Дня державності - 15 липня.