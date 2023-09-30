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Суспільна думка
Події
01 жовтня 2023, 17:27

«Літає просто по колу, кому як подзвонити в поліцію» На росії в Смоленську злякались невідомих БпЛА

На росії 1 жовтня о 8:05 ранку Смоленськ став об'єктом візиту невідомих БпЛА. Працювала система протиповітряної оборони. Було чутно вибух (росЗМІ пишуть про «бавовну») на Задніпров'ї. Пізніше ще кілька гучних вибухів пролунали в центрі міста.

📢Рашисти пишуть: «Было подавлено 5 БПЛА UJ-22, атаковали 4. За утро ни одного возгорания в городе не зарегистрировано», - повідомили мнс на росії.

📢В соціальних мережах на росії миттєво почали заспокоювати дуже стурбоване народонаселення, та писати вже звичні їм «заспокійливі» пояснення:

  • «Атака дронів на Смоленськ — це спроба запугати росію перед відновленням ударів ‘возмєздія’».
  • «Противник вирішив атакувати саме Смоленськ сьогодні з метою створення образу суттєвого розширення географії ударів. Києву потрібна медійна "перемога", щоб спробувати запугати російське керівництво подальшими ударами углиб нашої країни».
  • «Для київського режиму, застряглого в вигаданому ним же світі вічної "перемоги", немає іншого шляху, крім як і далі підвищувати ставки. Тому атака на Смоленськ вбиває для противника одразу двох зайців: це й удар углиб росії, якого неможливо ігнорувати».

А після того, як «всьо сбили та отработало ПеВеО», почали пояснювати чому в Смоленську не лунали сигнали повітряної тривоги, бо народонаселення дуже злякалось невідомих безпілотників. Виявляється, що «все під контролем», та «ніякої необхідності в оповіщенні не має».

Взято з відкритих джерел росЗМІ
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