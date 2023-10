01 жовтня 2023, 18:00 Жозеп Боррель взяв участь у вшануванні захисників України у Києві Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель взяв участь у подіях з вшанування захисників України у Києві. Про це він поділився у соцмережі Х (колишній Твіттер). «Маю честь бути в Києві, щоб взяти участь у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та міністром Дмитром Кулебою у вшануванні пам'яті загиблих захисників та висловити підтримку тим, хто зараз захищає Україну від невиправданої агресії росії та бореться за наші спільні цінності», - зафіксував Боррел. Він провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та міністром оборони Рустемом Умєровим. Політики обговорили безперервну військову допомогу ЄС. Боррель підкреслив, що Україна потребує більше можливостей і потребує їх швидше. Він зазначив, що Євросоюз готує довгострокові безпекові зобов'язання для нашої держави. ❗ Дипломат також підкреслив, що "війна росії проти України є екзистенційною загрозою для всіх нас". 📅 Нагадаємо, що напередодні Боррель відвідав Одесу. Today’s Ukraine Defenders Day is testimony to the heroic fight of the Ukrainian people for their liberty, against Russia’s barbaric war of aggression.



With the 9 AM minute of silence, we remember those who paid the highest price to defend their country & our collective freedom. pic.twitter.com/pNBc1DkbBV — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 1, 2023 Humbled to be in Kyiv to participate with President @ZelenskyyUa and Minister @DmytroKuleba in honouring the memory of the fallen defenders & express support to those who are currently defending Ukraine from Russia's unjustified aggression and fight for our common values. pic.twitter.com/MdJbh4PwO4 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 1, 2023