Жозеп Боррель взяв участь у вшануванні захисників України у Києві

01 жовтня 2023, 18:00

Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель взяв участь у подіях з вшанування захисників України у Києві. Про це він поділився у соцмережі Х (колишній Твіттер).

«Маю честь бути в Києві, щоб взяти участь у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та міністром Дмитром Кулебою у вшануванні пам'яті загиблих захисників та висловити підтримку тим, хто зараз захищає Україну від невиправданої агресії росії та бореться за наші спільні цінності», - зафіксував Боррел.

Він провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та міністром оборони Рустемом Умєровим.

Політики обговорили безперервну військову допомогу ЄС. Боррель підкреслив, що Україна потребує більше можливостей і потребує їх швидше. Він зазначив, що Євросоюз готує довгострокові безпекові зобов'язання для нашої держави.

❗ Дипломат також підкреслив, що "війна росії проти України є екзистенційною загрозою для всіх нас".

📅 Нагадаємо, що напередодні Боррель відвідав Одесу.