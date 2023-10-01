Херсон та область з самого ранку під щільним вогнем російських військ, поранено дітей

02 жовтня 2023, 13:34

Сьогодні, 2 жовтня, близько 5:00 російські війська обстріляли середмістя Херсона. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"На місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Інформація про руйнування встановлюється", - пише Прокудін в офіційному Tg-каналі.

У Херсоні від ворожих обстрілів зазнали чисельних пошкоджень та руйнувань: житлові будинки, магазини, цех підприємства, дитсадок, гімназія, газопровід, бізнес-центр, гуманітарний штаб, церква та станція швидкої допомоги.

📢Внаслідок нічних ударів по місту постраждала родина з дітьми. До лікарні доставили двох сестричок, 12 та 13 років. У старшої – поранення живота середнього ступеня тяжкості, у молодшої – гостра реакція на стрес. Їхній 39-річній матері меддопомогу надали на місці.

❗Зранку окупанти обстріляли Золоту Балку. Там поранення отримала 59-річна місцева жителька. Її шпиталізували до медзакладу.

❗Близько 10:00 ворог обстріляв транспортне підприємство. Попередньо, постраждали двоє людей. Інформація уточнюється.

❗ На 11:00 ранку окупанти знову вкрили вогнем житлові квартали Херсона.

💥Загалом за минулу добу російські окупанти здійснили 71 обстріл, випустивши на Херсонщину 392 снаряди з мінометів, артилерії, Градів", танків, ПТРК, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 20 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу та тракторної бригади у Херсонському районі; магазин, будівлі навчального та медичного закладів, об'єкт критичної інфраструктури у Бериславському районі. Через російську агресію одна людина загинула, ще шестеро - дістали поранення, двоє з них - діти", - йдеться у повідомленні голови ОВА.