На Одещині потонули дві дитини у штучній водоймі

02 жовтня 2023, 17:13

Вранці в понеділок, 2 жовтня, під Одесою в штучній водоймі сталася трагедія: двоє 13-річних підлітків потонули. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.

Вранці до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у селі Досвідне Одеського району під час купання у штучній водоймі зникли діти. На місце події прибули водолази ДСНС, які вилучили з води тіла двох 13-річних хлопчиків. З батьками загиблих працюють психологи ДСНС, а всі деталі події з'ясовує поліція.

📢У ДСНС України додали, що з початку року кількість загиблих на водоймах України вже досягла 889, із них 86 – це діти. Минулого тижня внаслідок нещасних випадків на воді загинуло 13 людей, включаючи одну дитину.