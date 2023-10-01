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Суспільна думка
Суспільство / Події
02 жовтня 2023, 17:13

На Одещині потонули дві дитини у штучній водоймі

Вранці в понеділок, 2 жовтня, під Одесою в штучній водоймі сталася трагедія: двоє 13-річних підлітків потонули. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.

Вранці до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у селі Досвідне Одеського району під час купання у штучній водоймі зникли діти. На місце події прибули водолази ДСНС, які вилучили з води тіла двох 13-річних хлопчиків. З батьками загиблих працюють психологи ДСНС, а всі деталі події з'ясовує поліція.

📢У ДСНС України додали, що з початку року кількість загиблих на водоймах України вже досягла 889, із них 86 – це діти. Минулого тижня внаслідок нещасних випадків на воді загинуло 13 людей, включаючи одну дитину.

Джерело: "ДСНС України в Одеській області"
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