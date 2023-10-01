Зеленський виступив на засіданні міністрів закордонних справ та вказав на паузу санкційного тиску на росію

02 жовтня 2023, 18:45

Відбулася важлива дискусія щодо питань нових санкцій проти росії під час засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу у Києві. Президент Володимир Зеленський висловив свою позицію на цю тему, зауважуючи, що затримка в узгодженні та введенні нових санкцій може призвести до недооцінювання реальної загрози з боку росії.

«Санкційного тиску на росію очевидно замало… Це видно насамперед зі зростання кількості ударних дронів і авіаударів російських терористів. Потрібно більше спільної роботи проти будь-яких форм і схем обходу росією санкцій», – підкреслив він.

Президент також зауважив, що будь-яке постачання до росії, яке дозволяє їй збільшувати військове виробництво, має припинитися, щоб запобігти подальшій ескалації війни.

«Це чіткий інтерес не тільки України, а й кожного у світі, хто хоче якнайшвидшого завершення цієї війни. І я дякую тим із вас, хто вже потужно допомагає нам у протидії обходу санкцій», – додав Зеленський.

Він закликав активізувати роботу щодо нового санкційного пакета Євросоюзу, стверджуючи, що будь-які затримки лише сприяють продовженню російської агресії.

«Необхідно активізувати роботу і щодо нового санкційного пакета Євросоюзу, оскільки будь-які санкційні паузи збільшують час російської агресії, а пауза після 11 санкційного пакета вже занадто затягнулася», – підкреслив президент.

Зеленський окремо підкреслив, що "наразі необхідні санкції проти російської атомної галузі — і за те, що росія робить на Запорізькій атомній станції, і як безпечний крок проти використання сумнівних російських атомних технологій, сумнівних і з точки зору безпеки, і з політичної точки зору".

Крім того, він висловив підтримку продовженню санкційного тиску на інші сектори російської економіки та розширенню санкцій проти ірану в чутливих галузях.

«Кожний іранський ударний дрон, що б'є по європейських містах в Україні, це причина для санкційного тиску», – зазначив Зеленський, підкреслюючи необхідність реагування на події, що становлять загрозу міжнародній безпеці.