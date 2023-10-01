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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
02 жовтня 2023, 18:45

Зеленський виступив на засіданні міністрів закордонних справ та вказав на паузу санкційного тиску на росію

Відбулася важлива дискусія щодо питань нових санкцій проти росії під час засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу у Києві. Президент Володимир Зеленський висловив свою позицію на цю тему, зауважуючи, що затримка в узгодженні та введенні нових санкцій може призвести до недооцінювання реальної загрози з боку росії.

«Санкційного тиску на росію очевидно замало… Це видно насамперед зі зростання кількості ударних дронів і авіаударів російських терористів. Потрібно більше спільної роботи проти будь-яких форм і схем обходу росією санкцій», – підкреслив він.

Президент також зауважив, що будь-яке постачання до росії, яке дозволяє їй збільшувати військове виробництво, має припинитися, щоб запобігти подальшій ескалації війни.

«Це чіткий інтерес не тільки України, а й кожного у світі, хто хоче якнайшвидшого завершення цієї війни. І я дякую тим із вас, хто вже потужно допомагає нам у протидії обходу санкцій», – додав Зеленський.

Він закликав активізувати роботу щодо нового санкційного пакета Євросоюзу, стверджуючи, що будь-які затримки лише сприяють продовженню російської агресії.

«Необхідно активізувати роботу і щодо нового санкційного пакета Євросоюзу, оскільки будь-які санкційні паузи збільшують час російської агресії, а пауза після 11 санкційного пакета вже занадто затягнулася», – підкреслив президент.

Зеленський окремо підкреслив, що "наразі необхідні санкції проти російської атомної галузі — і за те, що росія робить на Запорізькій атомній станції, і як безпечний крок проти використання сумнівних російських атомних технологій, сумнівних і з точки зору безпеки, і з політичної точки зору".

Крім того, він висловив підтримку продовженню санкційного тиску на інші сектори російської економіки та розширенню санкцій проти ірану в чутливих галузях.

«Кожний іранський ударний дрон, що б'є по європейських містах в Україні, це причина для санкційного тиску», – зазначив Зеленський, підкреслюючи необхідність реагування на події, що становлять загрозу міжнародній безпеці.

Джерело: "Офіс Президента"
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