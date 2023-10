Зеленський відвідав військових на Куп'янсько-Лиманському напрямку

03 жовтня 2023, 15:47

Президент України Володимир Зеленський відвідав військові бригади Збройних Сил, які зараз воюють на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Про це глава держави повідомив у своєму акаунті на Facebook у вівторок, 3 жовтня.

"Сьогодні відвідуємо наші бригади, які виконують бойові завдання на одному з найгарячіших напрямків – Куп'янсько-Лиманському", – зазначив Зеленський.

Президент провів зустрічі з бійцями 103-ї окремої бригади територіальної оборони, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

В ході зустрічей з комбригами й комбатами обговорювалися питання оперативної ситуації на передовій, актуальні теми та потреби військовослужбовців.

"Кожна наша бойова бригада, кожен воїн, який знищує окупантів, кожним своїм кроком уперед стверджує, що українська перемога неодмінно буде. Ви – міць! Дякую за службу!", – додав Зеленський.

📅Раніше було повідомлено, що російські війська спробували розпочати атаку на Куп'янському напрямку на Харківщині, але Збройні Сили України успішно відбили їх, використовуючи переваги місцевості для ефективної оборони.

____

"Today, we are visiting our brigades that are fighting in one of the hotspots, the Kupyansk-Lyman direction where Russian occupiers constantly try to attack our positions. The 103rd Territorial Defense Brigade, the 68th “Oleksa Dovbush” Jeager Brigade, and the 25th "Sicheslav" Airborne Brigade. We met with brigade and battalion commanders to discuss the battlefield situation, pressing issues, and needs.

Each of our combat brigades, each warrior who destroys the occupiers with every step forward assert that the Ukrainian victory will surely come. They are the power. I thank them for their service!"