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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
03 жовтня 2023, 20:37

Зеленський з робочим візитом у Харкові, де провів безпекову нараду

Сьогодні Президент Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Харкова, де провів нараду щодо безпекової ситуації в районі Куп'янськ – Лиман. Про це повідомила пресслужба глави держави у вівторок, 3 жовтня.

У повідомленні йдеться: "У Харкові Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації на ділянці Купʼянськ – Лиман, де ворог розпочав активні наступальні дії".

📢На нараді президент заслухав доповідь командувача оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Олександра Сирського щодо оборони на Харківщині та наступальних дій на Бахмутському та інших напрямках.

📢Обговорювалися питання забезпечення підрозділів ЗСУ озброєнням, боєприпасами та резервами. Також було розглянуто ефективність використання безпілотників нашими захисниками та боротьбу з дронами противника.

📢У рамках наради президент також вислухав звіти місцевих керівників СБУ про контррозвідувальну та контрдиверсійну діяльність в області, а також від представників Нацполіції – щодо евакуації мирних мешканців із небезпечних зон та ліквідації наслідків ворожих обстрілів.

📅Нагадаємо, що 3 жовтня Володимир Зеленський вже відвідав бойові бригади на Купʼянсько-Лиманському напрямку, де обговорив з командувачами оперативну обстановку та нагальні потреби військ.

Джерело: "Офіс Президента"
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