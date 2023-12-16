Поліція буде допомогати ТЦК мобілізовувати громадян та примусово забирати з квартир та будинків

17 грудня 2023, 18:29

В Україні триває пролонгована декілька разів загальна мобілізація, тому всім військовозобов’язаним продовжать вручати повістки також за місцем проживання. Представники колишнього військкомату, а нині – ТЦК та СП, ходитимуть по квартирах та будинках разом із поліцейськими, тому що лише вони, поки що, мають право примусово доставити громадян до приміщення військкомату. Про це в ефірі Українського радіо «Полтава» повідомив речник ОТЦК та СП майор Роман Істомін, пише «Суспільне» у неділю, 17 грудня.

Вказується, що такий спосіб вручення мобілізаційних повісток, безпосередньо за місцем проживання, – не є новий спосіб сповіщення військовозобов’язаних, а також не являється наслідком анонсованого посилення мобілізації. В цьому режимі ТЦК та СП вже діють з лютого 2022-го року.

📢«Це основний спосіб оповіщення, тому що в ТЦК є дані про військовозобов’язаних і один з пунктів – це його адреса проживання. У випадку мобілізації якраз за цією адресою працівники ТЦК прибувають і сповіщають його, що він повинен прийти до ТЦК і уточнити свої дані, а у випадку необхідності — бути призваним», – зазначив речник ОТЦК та СП Роман Істомін.

Що стосується змін, які торкнулись адресного сповіщення громадян, – відтепер працівники ТЦК будуть ходити разом з представниками поліції, сказав Істомін.

Якщо виявиться, що громадянин систематично порушує правила військового обліку, то він буде доставлений примусово (силою) поліцією, тому що в ТЦК немає повноважень примусового доставлення. Також наявність поліції мусить продемонструвати громадянам, що заходи та дії ТЦК нібито є абсолютно законними.

📅Нагадаємо, що на засіданні Конгресу місцевої та регіональної влади Міністр оборони України Рустем Умєров зробив заяву, що відтепер сільські голови можуть особисто виписувати та завіряти повістки для військовозобов'язаних.

Повістки можуть вручатись в різних місцях, таких як парк, спортивна зала, супермаркет, блокпост чи робоче місце, але провести цю процедуру мають право лише співробітники ТЦК та СП, уповноважені особи ОМС, а також керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі навчальних закладів, фізичні особи-підприємці та керівники багатоквартирних будинків.