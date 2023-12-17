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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
19 грудня 2023, 20:10

Безугла мобілізація жінок: Зеленський не підпише

Президент Володимир Зеленський висловив свою позицію стосовно анонсованого законопроєкту щодо мобілізації, підкресливши, що він не підтримає ініціативу щодо залучення жінок до цього процесу.

Про це президент України сказав у відповідь на запитання журналіста Bloomberg про можливість мобілізації жінок та чоловіків молодших за 27 років.

📢«Жінок ні, не підпишу. Що стосується 25 років, якщо я побачу всі аргументи, що це потрібно, то з цим погоджусь», - відповів Зеленський.

Кореспондент відзначив, що парламентарі працюють над новим законопроєктом з мобілізації, в якому є ряд непопулярних рішень, включаючи залучення жінок та молодших чоловіків.

📌Зазначимо, що Генштаб ЗСУ раніше висловив ініціативу мобілізувати ще 450-500 тисяч осіб, що обійдеться країні у 500 мільярдів гривень. Президент уточнив, що буде враховувати всі вагомі аргументи, перш ніж прийме рішення щодо мобілізації.

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