Безугла мобілізація жінок: Зеленський не підпише

19 грудня 2023, 20:10

Президент Володимир Зеленський висловив свою позицію стосовно анонсованого законопроєкту щодо мобілізації, підкресливши, що він не підтримає ініціативу щодо залучення жінок до цього процесу.

Про це президент України сказав у відповідь на запитання журналіста Bloomberg про можливість мобілізації жінок та чоловіків молодших за 27 років.

📢«Жінок ні, не підпишу. Що стосується 25 років, якщо я побачу всі аргументи, що це потрібно, то з цим погоджусь», - відповів Зеленський.

Кореспондент відзначив, що парламентарі працюють над новим законопроєктом з мобілізації, в якому є ряд непопулярних рішень, включаючи залучення жінок та молодших чоловіків.

📌Зазначимо, що Генштаб ЗСУ раніше висловив ініціативу мобілізувати ще 450-500 тисяч осіб, що обійдеться країні у 500 мільярдів гривень. Президент уточнив, що буде враховувати всі вагомі аргументи, перш ніж прийме рішення щодо мобілізації.