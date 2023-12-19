У Раді з’явився «новий» депутат, наступний за списком

20 грудня 2023, 17:21

У Верховній Раді склав присягу новий народний депутат Михайло Соколов. Про це було повідомлено народною депутаткою Іриною Геращенко у своєму Telegram-каналі в середу, 20 квітня.

📢«Соколов посів місце у парламенті, замінивши Віталія Данилова, який достроково залишив депутатський мандат та приєднався до фракції "Батьківщина"», - поділилася новиною Геращенко.

Депутат Михайло Соколов обіймав депутатський пост в VI скликанні Верховної Ради (2007–2012) та був обраний на позачергових виборах 2019 року від партії "Батьківщина", займаючи 26-те місце у списку. Попередньо він очолював обласну організацію "Батьківщина" у Миколаївській області та виконував обов'язки заступника директора ТОВ "Укртранзит".

У 2016 році, Михайло Соколов був членом Наглядової ради Торгово-промислової палати України. У той же рік його відправили у відставку з посади першого заступника голови Миколаївської обласної ради через корупційний скандал.

До того ж він придбав контроль над "34 каналом" у Дніпропетровську через офшорну компанію Arrowdeal Investments Limited, а також значиться у скандалі з розважальним центром "Кіровський" та став власником 55% частки у тижневику "Дніпро Вечірній".

Попередній депутат, Віталій Данилов, написав заяву про складання мандату 26 листопада. Причини цього рішення не були роз'яснені. Він вже раніше був народним депутатом трьох скликань від "Батьківщини".