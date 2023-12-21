Перші літаки F-16 готуються для передачі Україні від Нідерландів

22 грудня 2023, 17:01

Уряд Нідерландів затвердив підготовку до передачі Україні перших 18 винищувачів F-16, повідомив прем'єр-міністр країни Марк Рютте у своєму Twitter-акаунті в п’ятницю, 22 грудня.

Він повідомив, що в ході ранкових переговорів із президентом України Володимиром Зеленським обговорювалося рішення Євроради щодо початку переговорів з Україною щодо її інтеграції до Євросоюзу.

📢«Я вражений прогресом, досягнутим Україною, і Нідерланди готові допомагати Україні, оскільки вона продовжує працювати над реформами, яких вимагає процес вступу», – зазначив Рютте. Він також підтвердив незмінну відданість Нідерландів підтримці України в умовах триваючої російської агресії, та додав, що Амстердам докладає усіх можливих зусиль, щоб досягти домовленостей про фінансову підтримку України з боку Євросоюзу під час майбутнього засідання в лютому 2024 року.

Прем’єр також повідомив президенту України про рішення уряду Нідерландів стосовно підготовки перших винищувачів F-16 для передачі Україні.

📢«Окрім дозволу на експорт, для того, щоб поставка відбулася, необхідно виконати низку інших критеріїв, включаючи вимоги до персоналу та інфраструктури. Це рішення підтверджує незмінну відданість Нідерландів наданню Україні підтримки, необхідної для реагування на триваючу російську агресію», – додав Рютте.

У відповідь на це рішення, а також активну підтримку початку переговорів про вступ України до ЄС, президент України Володимир Зеленський висловив подяку уряду Нідерландів та зазначив важливість швидкого отримання довгострокової фінансової підтримки ЄС у розмірі 50 млрд євро.

📢«Це рішення (допомога ЄС у розмірі 50 млрд євро, – ред.) не лише сприятиме зміцненню нашої оборонної та макроекономічної стійкості, воно продемонструє непорушність підтримки з боку Європейського Союзу та може стати рушієм для ухвалення аналогічних рішень іншими нашими партнерами», – заявив Зеленський.

Український президент і прем'єр-міністр Нідерландів також обговорили розвиток подій на фронті, ситуацію в Чорному морі та поточні військові потреби України, включаючи артилерію, безпілотники та протиповітряну оборону.

Згідно з узгодженим планом, обидві сторони продовжать спільну роботу над гарантіями безпеки згідно з Вільнюською декларацією G7.

📢«Також обговорили наступну зустріч радників щодо Формули миру та зусилля з подальшої консолідації міжнародної підтримки українського бачення справедливого миру», – додав президент.

📌Нагадаємо, Нідерланди пообіцяли надати 42 винищувачі F-16 для України. Також було повідомлено, що Данія готова також надати 19 літаків, з них шість – вже до кінця поточного року. Передачу F-16 анонсувала й Норвегія, у розпорядженні якої знаходиться близько 60 таких літаків.