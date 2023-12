22 грудня 2023, 12:23 США із союзниками почали термінові переговори щодо заморожених активів росії – ЗМІ Білий дім на тлі затримки й суперечок із виділенням допомоги Києву, вступив у термінові переговори з союзниками щодо можливості використання заморожених російських активів для військової підтримки України. Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на відомості американських та європейських чиновників. Зі слів офіційних осіб, упродовж останніх тижнів переговори між міністрами фінансів, представниками центральних банків, впливовими дипломатами та юристами на цю тему суттєво активізувалися. Білий дім наполягає, щоб країни "G7", Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Японія та Франція, розробили стратегію цільового використання російських коштів до 24 лютого 2024 року – другої річниці вторгнення. Спільно з обговоренням цього питання, союзники мають визначити, чи будуть кошти спрямовані безпосередньо в Україну, чи використані в її інтересах іншими шляхами, чи підуть на відновлення та підтримку економіки чи військові цілі. 📊Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році, країни G7, Євросоюз та Австралія заморозили активи Центробанку рф на €260 млрд. З них €210 млрд були блоковані ЄС, а США заморозили лише $5 млрд. 📌Також повідомлялось, що раніше в США був прийнятий важливий крок щодо конфіскації таких активів на користь України. Палата представників США підтримала законопроєкт, що дає президенту Джо Байдену можливість конфіскувати підсанкційні російські активи. 📌У червні лідери Євросоюзу також висловили підтримку плану використання заморожених активів Центробанку росії на користь України. Джерело: "The New York Times" irtafax.com