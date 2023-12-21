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Суспільна думка
Політика
23 грудня 2023, 14:20

Естонія розглядає можливість видачі військовозабов’язаних Україні

Естонія висловила готовність видачі Україні чоловіків мобілізаційного віку та навіть пропонує укласти відповідну угоду. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс, вказавши, що Естонія може здійснити пошук і видачу чоловіків-українців, які перебувають у їхній країні, передає ERR.

📢«Якщо це потрібно Україні, Естонія може зайнятися пошуком цієї людини та видачею її Україні. Загалом ми знаємо, де ці люди перебувають, чим займаються. Більшість ходить на роботу, має місце проживання в Естонії», - сказав міністр.

Попри відсутність офіційного запиту від України, в Естонії зазначають, що Міністерство внутрішніх справ зверталося до українського посла та міністра внутрішніх справ України з проханням повідомляти у разі потреби про біженців, що перебувають в Естонії.

При цьому міністр Ляенеметс заявив, що незабаром висуне письмову пропозицію про укладення угоди між двома країнами.

ВАЖЛИВО! Наразі в Естонії екстрадиція іноземця можлива лише в тому випадку, якщо особа притягнута до кримінальної відповідальності.

📅Нагадаємо, нещодавно призначений новий міністр оборони України Рустем Умєров зробив заяву, що військовозобов'язаних українців, які перебувають за кордоном, можуть призвати до армії. В Україні обговорюються можливі сценарії перебігу таких подій.

Через деякий час Міністерство оборони України роз’яснило заяву Умєрова. Відомство наголосило, що міністр закликав українців за кордоном свідомо приєднуватися до ЗСУ й не мав на увазі тиск.

📌Також у Германії заявили, що НЕ будуть примушувати українських біженців до військової служби в ЗСУ, та НЕ депортуватимуть їх в Україну.

Джерело: "ERR"
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