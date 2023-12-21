Естонія розглядає можливість видачі військовозабов’язаних Україні

23 грудня 2023, 14:20

Естонія висловила готовність видачі Україні чоловіків мобілізаційного віку та навіть пропонує укласти відповідну угоду. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс, вказавши, що Естонія може здійснити пошук і видачу чоловіків-українців, які перебувають у їхній країні, передає ERR.

📢«Якщо це потрібно Україні, Естонія може зайнятися пошуком цієї людини та видачею її Україні. Загалом ми знаємо, де ці люди перебувають, чим займаються. Більшість ходить на роботу, має місце проживання в Естонії», - сказав міністр.

Попри відсутність офіційного запиту від України, в Естонії зазначають, що Міністерство внутрішніх справ зверталося до українського посла та міністра внутрішніх справ України з проханням повідомляти у разі потреби про біженців, що перебувають в Естонії.

При цьому міністр Ляенеметс заявив, що незабаром висуне письмову пропозицію про укладення угоди між двома країнами.

ВАЖЛИВО ! Наразі в Естонії екстрадиція іноземця можлива лише в тому випадку, якщо особа притягнута до кримінальної відповідальності.

📅Нагадаємо, нещодавно призначений новий міністр оборони України Рустем Умєров зробив заяву, що військовозобов'язаних українців, які перебувають за кордоном, можуть призвати до армії. В Україні обговорюються можливі сценарії перебігу таких подій.

Через деякий час Міністерство оборони України роз’яснило заяву Умєрова. Відомство наголосило, що міністр закликав українців за кордоном свідомо приєднуватися до ЗСУ й не мав на увазі тиск.

📌Також у Германії заявили, що НЕ будуть примушувати українських біженців до військової служби в ЗСУ, та НЕ депортуватимуть їх в Україну.